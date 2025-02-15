Орловец вспомнил службу в Сирии и Африке

15 февраля наша страна отмечает День памяти воинов-интернационалистов. По этому случаю «Орловские новости» попросили Дениса Орлова, кавалера ордена Мужества, ветерана СВО и командира «Бригады Катукова», вспомнить наиболее запоминающиеся обстоятельства о его службе в Сирии и одной из северо-африканских стран.