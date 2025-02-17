Вот так варили гороховый суп советские повара: густой - ложка стоит, душистый, вкус - за уши не оттянешь. И почему мы варим не так

L Lyudmila Почему не варят сейчас такой же? Муж у меня другой и не признает, только так чтобы весь горох был разварен в пюре и обязательно чтобы был густой.

Иван Подскажите кто-нибудь, что сделать чтобы горох разварился до состояния каши!? И сорта меняю (от дешовых до дорогих), и замачиваю на ночь, и соду добавляю, и варю несколько часов, в результате - фиг вам....