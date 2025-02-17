Будет вкусно
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Будет вкусно

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Вот так варили гороховый суп советские повара: густой - ложка стоит, душистый, вкус - за уши не оттянешь. И почему мы варим не так

Вот так варили гороховый суп советские повара: густой - ложка стоит, душистый, вкус - за уши не оттянешь. И почему мы варим не так

…И нашла 3 отличия. Да, рецепт из старой книги 1952 г выпуска, из бабушкиной. Оказывается, и суп гороховый раньше варили иначе.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Почему не варят сейчас такой же? Муж у меня другой и не признает, только так чтобы весь горох был разварен в пюре и обязательно чтобы был густой.
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14 час.
Иван
Подскажите кто-нибудь, что сделать чтобы горох разварился до состояния каши!? И сорта меняю (от дешовых до дорогих), и замачиваю на ночь, и соду добавляю, и варю несколько часов, в результате - фиг вам....
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12 час.
Ингерман Ланская
а до савейсих поваров вообще кто-нибудь в мире супы варил? мало вероятно... ведь жизнь то на Земле началась со всего савейскага
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4 час.
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