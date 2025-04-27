Не оплатила проезд

В одном из автобусов Подмосковья разгорелась настоящая драма, достойная реалити-шоу. Девушка, укутанная в платок, отказалась платить за проезд, а когда контролёры вывели её на остановку, устроила словесный бой с пассажирами.
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