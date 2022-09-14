Что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию: советы от жилищной инспекции ЕАО

Что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию: советы от жилищной инспекции ЕАО

Суммы в квитанциях за ЖКУ порой вызывают у граждан закономерный вопрос: не "перестарался" ли исполнитель коммунальной услуги при выставлении счета? В таких случаях уж точно не стоит покорно раскрывать кошелек.

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