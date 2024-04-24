Варшава уверена, Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, — СМИ Ирэн ОрлонскаяЗападные лидеры продолжают подогревать напряженность в отношениях с Россией, при этом особенно активно действуют польские и прибалтийские власти.
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