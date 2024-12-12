"Движение Первых" помогло изменить жизнь миллионов российских школьников

Пионеры, носившие красный галстук в СССР, как правило, с теплотой вспоминают свое советское детство, особенно пионерские лагеря, но признают, что членство в организации для многих было необходимой формальностью, частью обязательной школьной программы, а успешная пионерская карьера никак не влияла на выбор профессии.