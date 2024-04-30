Президент Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду» Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам страны, которые собираются участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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