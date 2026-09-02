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Финал до Нового года! Назвал возможный итог системных ударов по Украине

Финал до Нового года! Назвал возможный итог системных ударов по Украине

Российская армия наращивает удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре Киевской области.

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