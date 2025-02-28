Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    Цепляется за все,что б удержаться подольше!Все о себе любимом!Зеленский высказа...
  • анна мальцева
    это хорошо....САРАДИП....а мамба тебя любит😂🐓🐓🐓🐓🐓Зеленский назвал ...
  • анна мальцева
    да  не ....правда деревянный костюмчик ЖОВТО СИНИЙ он давно заказал ему пошили дело во времени с доставкой скоро прим...В США высмеяли вн...

Описана обстановка в Курской области на фоне сообщений о контратаке ВСУ

В Курской области продолжаются бои за населенный пункт Лебедевка и идут бои в районе Куриловки. Об этом, описывая обстановку в зоне боев на фоне сообщений о попытке контратаки, написал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх