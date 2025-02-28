Описана обстановка в Курской области на фоне сообщений о контратаке ВСУ

В Курской области продолжаются бои за населенный пункт Лебедевка и идут бои в районе Куриловки. Об этом, описывая обстановку в зоне боев на фоне сообщений о попытке контратаки, написал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
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