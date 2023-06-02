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В Севастополе подорожали однокомнатные квартиры

В Севастополе подорожали однокомнатные квартиры

В Севастополе подорожали однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров. По подсчетам аналитиков портала «Мир квартир», цена одного квадратного метра такой жилплощади с начала года выросла на 3% и сейчас составляет в среднем 168 тыс рублей.

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