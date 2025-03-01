Светлана Подоль ушла с должности директора ЖФК «Рязань-ВДВ»

За семь лет под руководством Подоль, клуб достиг невероятных высот - ЖФК «Рязань-ВДВ» много раз выходил в финал Кубка России, завоевал серебряные медали молодежной лиги, а также становился чемпионом России.
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