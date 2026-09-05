Выборы главы государства на Украине направлены на создание иллюзии демократического процесса. Об этом на ВЭФ РИА Новости сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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Абсолютное большинство "демократических" выборов обеспечивают наиболее Организованной Политической Группе с широкими финансовыми возможностями, предоставляемыми бизнесом, в т. ч. Ино, размазывание ответственности за деяния на "электорат". Альтернатива - безусловная персональная, корпоративная ответственность каждого руководителя на любой ступеньке Власти. Выборы - только первых лиц регионов, мегаполисов, Державы... А не "партийных списков"!