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Сальдо: выборы на Украине направлены на создание иллюзии демократии

Сальдо: выборы на Украине направлены на создание иллюзии демократии

Выборы главы государства на Украине направлены на создание иллюзии демократического процесса. Об этом на ВЭФ РИА Новости сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Владимир

Абсолютное большинство "демократических" выборов обеспечивают наиболее Организованной Политической Группе с широкими финансовыми возможностями, предоставляемыми бизнесом, в т. ч. Ино, размазывание ответственности за деяния на "электорат". Альтернатива - безусловная персональная, корпоративная ответственность каждого руководителя на любой ступеньке Власти. Выборы - только первых лиц регионов, мегаполисов, Державы... А не "партийных списков"!