Де Росси о 2:4 от «Интера»: «Рома» показала отличную игру против очень сильной команды. Верю, что мы на правильном пути» 

После первого тайма римляне выигрывали со счетом 2:1. «Из этого матча можно вынести много положительного, а также то, что нам ни в коем случае нельзя снижать интенсивность, если хотим конкурировать с топ-соперниками.
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