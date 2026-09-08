Нагревательный блендер Xiaomi с лезвиями, которые можно снять и промыть, поступил в продажу в Китае

Новинка получила чашу на 1,5 л, съёмные ножи, керамическое покрытие и мотор, раскручивающий лезвия до 35 000 об/мин Xiaomi выпустила Mijia Blender 3 — многофункциональный блендер для горячих и холодных напитков.
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