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Татар-информ

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«Привыкайте искать позитив»: 6 советов от Минниханова на «Недетском разговоре»

«Привыкайте искать позитив»: 6 советов от Минниханова на «Недетском разговоре»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со студентами и ответил на их вопросы. Что он посоветовал молодежи, какие поручения дал по итогам разговора и как вспоминал собственные студенческие годы – в репортаже «Татар-информа».

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