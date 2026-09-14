Ветер, слезы радости и объятия дочки: как SYUZANNA покорила зрителей на Дне города

День города в Ломоносовском районе Москвы запомнится надолго: 5 и 6 сентября парк «Надежда» превратился в эпицентр вкуса, музыки и единения - здесь с размахом прошел международный фестиваль «Русская кухня: мост между культурами».
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