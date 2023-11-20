СМИ: США верят, что Нетаньяху согласится допустить к власти в Газе ПНА

Администрация американского лидера Джо Байдена полагает, что премьер Израиля и его правительство в конечном итоге согласятся на допуск Палестинской национальной администрации (ПНА) к власти над сектором Газа.
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