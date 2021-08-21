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Рублев о том, как провел перерыв после столкновения Медведева с камерой: «Старался успокоиться и не давить на себя»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев после победы над Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (2:6, 6:3, 6:3) рассказал, о чем думал во время перерыва во втором сете, который возник из-за того, что Медведев врезался в телекамеру.

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