Мигранта, подозреваемого в стрельбе у "Сити Молла", не стали заключать под стражу

Суд Петербурга избрал меру пресечения мигранту, который открыл стрельбу и ранил человека на парковке у торгового центра "Сити Молл", говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
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