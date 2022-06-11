США могут прожить без иранской ядерной сделки. А Израиль может?

После более чем года и восьми (с половиной) раундов переговоров о возвращении США в иранскую ядерную сделку, похоже, Соединенные Штаты без лишнего драматизма и фанфар готовы прекратить переговоры и признать, что на данный момент сделка недостижима.
После более чем года и восьми (с половиной) раундов переговоров о возвращении США в иранскую ядерную сделку, похоже, Соединенные Штаты без лишнего драматизма и фанфар готовы прекратить переговоры и признать, что на данный момент сделка недостижима.
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