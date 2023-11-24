Кинематографисты из Индии проведут съёмки в музее «Останкино»

Представители крупных продюсерских компаний Индии посетили ключевые киноплощадки Москвы, в том числе и в Останкинском районе, и познакомились с возможностями, которые российская столица предоставляет отечественным и зарубежным съемочным группам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии