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Перед какими иконами читать молитвы в Рождество Богородицы 21 сентября

Перед какими иконами читать молитвы в Рождество Богородицы 21 сентября

На какие молитвы и иконы откликнется Богородица в своё Рождество в сентябре 2026. Рассказываем, о чём просить 21 сентября, перед какими образами молиться и какие тексты читать.

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