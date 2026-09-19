Перед какими иконами читать молитвы в Рождество Богородицы 21 сентября

На какие молитвы и иконы откликнется Богородица в своё Рождество в сентябре 2026. Рассказываем, о чём просить 21 сентября, перед какими образами молиться и какие тексты читать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Чубайса взыскив...
- Bloomberg раскрыл...
- Акции «Абрау-Дюрс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым