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Царьград

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Блумберг: Paramount обязался выпускать 30 фильмов в год или штраф

Блумберг: Paramount обязался выпускать 30 фильмов в год или штраф

Переговоры между Paramount Skydance и властями Калифорнии ускорились. Компания может заплатить штраф $30 млн за каждый фильм, если не выполнит обязательство выпускать 30 фильмов в год.

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