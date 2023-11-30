Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Потапчик
    Слизняк, трус и предатель России !! Сиди себе на Западе и не возвращайся, тебя тут не ждут!!!!Разговор был тяже...
  • Андрей Зарубкин
    Россия уже потеряла 56-ть миротворцев в Карабахе. Армения не признала Нагорный Карабах своей территорией. Показали то...Шах и мат от Пути...
  • Александр Широков
    👍👍👍👍👍Возвращение "Апол...

Фрегатов будет много - на Дальнем Востоке построят крупную серию кораблей для Тихоокеанского флота.

Фрегатов будет много - на Дальнем Востоке построят крупную серию кораблей для Тихоокеанского флота.

Появились очень хорошие новости для всех любителей морской тематики - на дальневосточном АСЗ полным ходом ведутся работы по подготовке к строительству очень внушительной серии фрегатов, да не простых, а усиленного проекта 22350.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
Вот и прекрасно,хорошо что  амурский реконструируют,давно пора
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх