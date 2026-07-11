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ЦИК России принял документы Партии прямой демократии для выборов в Госдуму

В субботу Центральная избирательная комиссия России приняла от Партии прямой демократии пакет документов, необходимых для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

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