А кушать хочется всегда или опять эта Россия

АНГЕЛ АНГЕЛ

А в России политики, чиновники агро олигархи все продадут и устроят голодомор простому народу в России. Подумаешь яйца за год подорожали более чем на 150%, куры более 100% зачем кормить свой народ пусть вымирает главное бабла заработать, кстати за счет льгот, народных бюджетных денег и т.д. Ведь бизнес принадлежит политико чиновничье агро олигархическим семейным кланам и их не интересует народ России...