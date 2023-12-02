Страна-бензоколонка, с разорванной в клочья экономикой, у которой нет ничего, кроме нефти и газа, снова напомнила о себе в Евросоюзе.
А кушать хочется всегда или опять эта Россия
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А в России политики, чиновники агро олигархи все продадут и устроят голодомор простому народу в России. Подумаешь яйца за год подорожали более чем на 150%, куры более 100% зачем кормить свой народ пусть вымирает главное бабла заработать, кстати за счет льгот, народных бюджетных денег и т.д. Ведь бизнес принадлежит политико чиновничье агро олигархическим семейным кланам и их не интересует народ России...
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14 час.
rino_lan Галимуллин
горжусь своей страной
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10 час.
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