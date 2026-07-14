Россиянин из «Интер Майами»: «Когда встречаю Месси, ощущение, что увидел соседа. Просто человек из твоего района»

Российский футбольный болельщик и поклонник Лионеля Месси Армен Орджацян, который в 2022 году переехал в Майами и работает «Интере», рассказал, что уже привык к знаменитостям, которых нередко встречает в городе.
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