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Квартира, дом, дача

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Антресоли и еще 6 вещей из хрущевок, которые не понимает молодежь

Антресоли и еще 6 вещей из хрущевок, которые не понимает молодежь

Квартиры в СССР – это нечто особенное. Мало того, что многоэтажные дома быстро строили, чтобы как можно больше людей могли обзавестись собственными квартирами, так еще и оснащали их интересными деталями, которые у современного поколения вызывают удивление.

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