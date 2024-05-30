Идет не реформа, а донастройка налоговой системы, заявили в Госдуме

Не нужно говорить о реформе налоговой системы сегодня, поскольку изменения коснутся меньшинства. Мы видим сейчас справедливое перераспределение средств, прокомментировал законопроект Минфина депутат Госдумы Олег Матвейчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии