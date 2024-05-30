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Идет не реформа, а донастройка налоговой системы, заявили в Госдуме

Идет не реформа, а донастройка налоговой системы, заявили в Госдуме

Не нужно говорить о реформе налоговой системы сегодня, поскольку изменения коснутся меньшинства. Мы видим сейчас справедливое перераспределение средств, прокомментировал законопроект Минфина депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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