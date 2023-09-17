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Как грабили могилу триумфатора Чесмы

Как грабили могилу триумфатора Чесмы

Русский адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Герой Чесменского сражения, после окончания которого на дне турецкой бухты оказался практически весь неприятельский флот.

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