Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в США за очередной порцией денег американских налогоплательщиков ради финансирования происходящего конфликта, заявил в эфире Fox News 11 декабря сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.
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