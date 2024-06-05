Именно это им всем Артамонов и сказал...

следует учредить комитет контролирующий и визжащих и молчаливых хохлов. который будет осуществлять пожизненный надзор за гадами с полномочиями уголовного преследования за любой выблев

Хамство - не аргумент. Это отсутствие аргументов. Или аргумент кастрюлеголовых. На этом всё, неинтересно. Ищите себе подобных гопников.

Кошмар

Вот ты как раз и гопник кастрюлеголовый. Вот ты как раз и хамишь тут. такой же наглый, как и все укронацисты. Пшёл нахрен, ублюдок кастрюлеголовый.