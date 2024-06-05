По сути его полного выступления, а в чем он, собственно, не прав? Они не просрали собственную страну? Просрали.
Именно это им всем Артамонов и сказал...
Комментарии
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igor laptev
следует учредить комитет контролирующий и визжащих и молчаливых хохлов. который будет осуществлять пожизненный надзор за гадами с полномочиями уголовного преследования за любой выблев
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12 час.
ВлаДимир
Хамство - не аргумент. Это отсутствие аргументов. Или аргумент кастрюлеголовых. На этом всё, неинтересно. Ищите себе подобных гопников.
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11 час.
Кошмар
Вот ты как раз и гопник кастрюлеголовый. Вот ты как раз и хамишь тут. такой же наглый, как и все укронацисты. Пшёл нахрен, ублюдок кастрюлеголовый.
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2 час.
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