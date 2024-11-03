📷⚡️Исторические кадры: Су-57 с бортовым номером 054 (опытный экземпляр первого этапа Т-50-4) впервые в истории прибывает на Международную аэрокосмическую выставку "Airshow China - 2024" в китайском Чжухае.
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📷⚡️Исторические кадры: Су-57 с бортовым номером 054 (опытный экземпляр первого этапа Т-50-4) впервые в истории прибывает на Международную аэрокосмическую выставку "Airshow China - 2024" в китайском Чжухае.