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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

МЯСО КУРИЦЫ В БАНКАХ

Беру 5 литров воды, высыпаю туда 1 кг соли, довожу до кипения. Затем заложить, в горячую воду, кусочки курятины, довести до кипения (снимая пену), проварить 40 минут, вынуть шумовкой и разложить, в зараннее приготовленные банки (стерилизованные).

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