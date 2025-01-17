Ушаков: Контактов по подготовке встречи Путина и Трампа пока нет

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, на данный момент не было никаких контактов для подготовки встречи между Москвой и Вашингтоном, посвящённой переговорам между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.
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