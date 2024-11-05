В приграничье Курской области экипаж Су-34 снес опорный пункт ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил Опорный пункт вместе с личным составом ВСУ уничтожил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 на границе Украины и Курской области, 5 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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