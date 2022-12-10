В Хабаровске прошли соревнования юных робототехников

В Хабаровском крае прошел очный этап третьего регионального робототехнического слета «ТехноСтарт» на базе Центра технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб».
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