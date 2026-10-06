Гитара Scorpions с автографами продается в Самаре за 2 млн рублей

Электрогитара с подписями всех участников Scorpions, полученными 23 и 24 мая 2011 года в Казани на «Татнефть Арене» во время прощального тура, выставлена на продажу в Самаре за два миллиона рублей.
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