В комедии Гайдая «Операция «Ы» зрители нашли киноляп в эпизоде с Шуриком

Культовая кинокомедия Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» 1965 года, состоящая из трех новелл и объединенная персонажем студента Шурика, не перестает радовать зрителей своим юмором и оригинальностью.
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