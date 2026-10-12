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Царьград

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Житель Нытвы украл велосипед, устал и бросил его в кустах

Житель Нытвы украл велосипед, устал и бросил его в кустах

В Нытве завершено расследование дела 39-летнего мужчины, который в июле украл из подъезда оставленный без замка велосипед, но, протрезвев, вернул его через родственника потерпевшей.

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