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Конфликт, который едва не привёл к обращению в ФИФА: чем закончилась история Томпсона

Конфликт, который едва не привёл к обращению в ФИФА: чем закончилась история Томпсона

В конце июля 2026 года ситуация вокруг 21-летнего Хорди Томпсона вышла далеко за рамки обычных трансферных разговоров.

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