Собянин: скульптуры «Времена года» вернули на Главные ворота усадьбы «Нескучное»

В Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года». Обновленную композицию установили на Главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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