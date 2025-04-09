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Новая задумка Минтруда: Многодетным матерям пересчитают пенсии

Новая задумка Минтруда: Многодетным матерям пересчитают пенсии

В России предлагаю упразднить шестилетний максимальный срок ухода за ребёнком, засчитываемый в пенсионный страховой стаж.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
Популизм чистой воды! Профанация демографической политики. Пока размер пенсии не будет гарантировать достойное функционирование в «серебряном возрасте», копеечными прибавками проблему роста народонаселения не решить. А дельцы в правительстве, другими словами я их назвать не могу, недостаток трудовых ресурсов, кстати в некоторых отраслях надуманный, решают посредством неконтролируемой миграционной политики. Гаранту Конституции за всем не усмотреть, а чиновники, ответственные трудовые ресурсы и рост народонаселения, категории взаимосвязанные, либо по неграмотности и скудоумию, либо с куда более акцентированной мотивацией, вместо реальных шагов, реальной работы, демонстрируют ее видимость. Монетизируйте это нововведение и вы поймёте, эти буквально копейке не подвигнут родителей на рождение новых и новых граждан России. Рождение,содержание, воспитание, обучение нового гражданина для семьи сегодня это «дорогое удовольствие». А ответственные чиновники поставят очередную галочку за свой непосильный труд.
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