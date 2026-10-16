Австралия: Два человека погибли после того, как легкий самолет врезался в загон на Баннан-роуд недалеко от аэропорта Скоун Мемориал (NSO/YSCO) недалеко от Скоуна, Новый Южный Уэльс, во второй половине дня.
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