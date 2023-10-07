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Алла Пугачева с детьми оказалась в зоне обстрела в Тель-Авиве

Алла Пугачева с детьми оказалась в зоне обстрела в Тель-Авиве

Сегодня утром Палестина выпустила ракеты по Израилю, вызвав воздушную тревогу в городе Тель-Авив. В результате этого инцидента семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, проживающая в Герцилии – пригороде Тель-Авива, оказалась в зоне опасности.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Как там вся эта сбежавшая шушера верещала &quot;не можем жить в воюющей с соседями стране&quot;
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23 час.
Юрий
Он уже готов!!!)))
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22 час.
lidatima46 Тимощук
Уехали  и все точка  Сколько можно долбить  одну и ту же  тему   Забыть их как страшный сон  все   Журналистам  больше  писать не о  чем    что ли     Жесть   мы  народ  России для них  грязь  ну и они   для нас просто  мусор  Приедут   в тюрьму    за  хамство   и оскорбление  народа
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10 час.

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