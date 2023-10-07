Алла Пугачева с детьми оказалась в зоне обстрела в Тель-Авиве

lidatima46 Тимощук

Уехали и все точка Сколько можно долбить одну и ту же тему Забыть их как страшный сон все Журналистам больше писать не о чем что ли Жесть мы народ России для них грязь ну и они для нас просто мусор Приедут в тюрьму за хамство и оскорбление народа