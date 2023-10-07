Сегодня утром Палестина выпустила ракеты по Израилю, вызвав воздушную тревогу в городе Тель-Авив. В результате этого инцидента семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, проживающая в Герцилии – пригороде Тель-Авива, оказалась в зоне опасности.
Алла Пугачева с детьми оказалась в зоне обстрела в Тель-Авиве
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Как там вся эта сбежавшая шушера верещала "не можем жить в воюющей с соседями стране"
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23 час.
Юрий
Он уже готов!!!)))
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22 час.
lidatima46 Тимощук
Уехали и все точка Сколько можно долбить одну и ту же тему Забыть их как страшный сон все Журналистам больше писать не о чем что ли Жесть мы народ России для них грязь ну и они для нас просто мусор Приедут в тюрьму за хамство и оскорбление народа
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10 час.
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