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Гордимся нашими.

Гордимся нашими.

Станевич Никита 9 ´В´ класс кандидат в мастера спорта.Настойчивость, упорство, целеустремленность.Эти качества, по словам тренера, Новикова Сергея Владимировича, характеризуют его воспитанника, учащегося 9´В´ класса государственного учреждения образования ´Средняя школа №27 г.

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