Как выбрать горелку для сварочного полуавтомата — основные характеристики

Выбор горелки для сварочного полуавтомата напрямую определяет качество сварки и комфорт в работе. Именно от её характеристик зависят стабильность дуги, равномерность подачи проволоки и итоговое качество сварного шва.
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