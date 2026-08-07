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Как выбрать горелку для сварочного полуавтомата — основные характеристики

Как выбрать горелку для сварочного полуавтомата — основные характеристики

Выбор горелки для сварочного полуавтомата напрямую определяет качество сварки и комфорт в работе. Именно от её характеристик зависят стабильность дуги, равномерность подачи проволоки и итоговое качество сварного шва.

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