«Скрытая капитуляция. Вокруг России затягивается петля. До СВО ее никто не замечал»: эксперт

В центре внимания мировой политики по-прежнему находится украинский кризис. За кулисами дипломатических встреч между Москвой и Вашингтоном, как отмечает «Царьград», разворачивается фундаментальный вопрос о будущем России.
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