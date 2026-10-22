Елена Ямпольская © Из линого архиваСлово «родной» можно назвать главным словом 2026 года. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская, ее слова приводит ТАСС.
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