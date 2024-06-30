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Блогер Сергей Мезенцев заявил, что не хочет звать Ивана Урганта на интервью

Блогер Сергей Мезенцев заявил, что не хочет звать Ивана Урганта на интервью

Неожиданное заявление известного блогера и комика Сергея Мезенцева всколыхнуло медиа-пространство. В своем YouTube-подкасте Мезенцев признался, что не стал бы приглашать на интервью популярного шоумена Ивана Урганта, чем вызвал немалое удивление у своей аудитории.

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